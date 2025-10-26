CM योगी ने दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से की मुलाकात, गढ़ गंगा मेले की तैयारियों का भी लिया जायजा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने गढ़ गंगा मेले की तैयारियों की जानकारी दी और राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से प्रदेश को मिल रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
एएनआई, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक शिष्टाचार बैठक की। मुख्यमंत्री योगी ने रविवार को एक पोस्ट में कहा, ''नई दिल्ली में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के साथ एक शिष्टाचार बैठक हुई, जिसमें उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आपके मूल्यवान समय के लिए दिल से धन्यवाद! राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ भी शिष्टाचार बैठक हुई।''
इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गढ़ गंगा मेला 2025 की व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान कोई अश्लील गाने नहीं चलने चाहिए। हमें सांस्कृतिक विभाग से अच्छे दल लाने चाहिए और प्रदर्शनियों में लोक कलाकारों, लोक गायकों और लोक कला को शामिल करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को तैनात किया जाना चाहिए। अधिकारियों को श्रद्धालुओं से उचित व्यवहार करना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए।'' उन्होंने कहा कि घाटों को ऐसे तैयार किया जाना चाहिए कि स्नान करते समय कोई अव्यवस्था न हो। हापुड़ में गढ़ गंगा मेला नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के आसपास होता है।
