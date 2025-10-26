CM योगी ने दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से की मुलाकात, गढ़ गंगा मेले की तैयारियों का भी लिया जायजा

एएनआई, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक शिष्टाचार बैठक की। मुख्यमंत्री योगी ने रविवार को एक पोस्ट में कहा, ''नई दिल्ली में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के साथ एक शिष्टाचार बैठक हुई, जिसमें उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आपके मूल्यवान समय के लिए दिल से धन्यवाद! राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ भी शिष्टाचार बैठक हुई।''

इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गढ़ गंगा मेला 2025 की व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान कोई अश्लील गाने नहीं चलने चाहिए। हमें सांस्कृतिक विभाग से अच्छे दल लाने चाहिए और प्रदर्शनियों में लोक कलाकारों, लोक गायकों और लोक कला को शामिल करना चाहिए।