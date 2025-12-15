'हर जरूरतमंद की सेवा करना ही सरकार का लक्ष्य', CM योगी ने किसानों-कर्मियों की समस्याओं पर अफसरों को दिए सख्त निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ‘जनता दर्शन’ के जरिए प्रदेश भर से आए पीड़ितों की समस्याओं को सुना और उनके तत्काल समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंद की सेवा करना ही सरकार का लक्ष्य है। विभिन्न जिलों से आए फरियादियों से मुख्यमंत्री ने उनके पास जाकर मुलाकात की और समस्याएं सुनीं। प्रार्थना पत्र लेकर संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध व प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए।

‘जनता दर्शन’ में पीएसी के एक सिपाही ने अपनी समस्या मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारी को प्रकरण सौंपते हुए शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। शाहजहांपुर से आए एक किसान ने धान खरीद केंद्र पर लापरवाही की शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि सरकार अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए निरंतर कार्य कर रही है और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने शाहजहांपुर के जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि सभी क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को धान बिक्री में कोई परेशानी न हो।



प्रयागराज से आए फरियादियों की समस्याओं को भी मुख्यमंत्री ने गंभीरता से सुना और संबंधित जिला एवं पुलिस प्रशासन को तत्काल हल करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हर जरूरतमंद की सेवा ही सरकार का मूल उद्देश्य है। सरकार पहले दिन से ही प्रदेशवासियों की सेवा, सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है।