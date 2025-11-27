सीएम योगी ने किया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण, उच्चस्तरीय बैठक में दिये जरूरी दिशा निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने और गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकास करने का भी निर्देश दिया।

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता और विभागीय समन्वय पर दिया जोर