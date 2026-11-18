राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर केंद्र और प्रदेश सरकार की नीति स्पष्ट है। अब न अपराधियों को अभय मिलेगा, न आतंकियों को अवसर और न ही देश की सुरक्षा से कोई समझौता होगा।

बदलती वैश्विक चुनौतियों के बीच सुरक्षा बलों को आधुनिक तकनीक, अचूक रणनीति, त्वरित निर्णय और बेहतर टीमवर्क के साथ तैयार रहना होगा। बुधवार से शुरू हुआ एनएसजी और यूपी पुलिस का संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।



मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब हर आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। वर्ष 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2025 के आपरेशन सिंदूर ने दुनिया को भारत की सैन्य ताकत और जवाबी कार्रवाई का सामर्थ्य दिखाया है। आंतरिक सुरक्षा पर केंद्र और प्रदेश सरकार की नीति स्पष्ट है। न नक्सलियों को संरक्षण मिलेगा, न आतंकियों को मौका दिया जाएगा और न ही देश की सुरक्षा से कोई समझौता होगा।