जागरण संवाददाता, लखनऊ। रेलवे लखनऊ से एक बार फिर तेज गति वाली मेमू ट्रेनों की संख्या बढ़ाएगा। लखनऊ रेल मंडल प्रशासन ने रेलवे बोर्ड को लखनऊ से कानपुर के बीच मेमू ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के लिए अतिरिक्त रेक उपलब्ध कराने की मांग का एक प्रस्ताव भेजा है। साथ ही लखनऊ से अयोध्या और लखनऊ से बाराबंकी के बीच भी मेमू ट्रेनें चलाने के लिए जल्द ही रूट सर्वे कराने की तैयारी है।

कोरोना काल से पहले लखनऊ से बाराबंकी के बीच ग्यारह जोड़ी मेमू ट्रेनें दौड़ती थीं। इसमें एक जोड़ी मेमू ट्रेन का विस्तार बाराबंकी तक था। हालांकि काेरोना काल में लाकडाउन के बाद जब रेल संचालन शुरू हुआ तो एक जोड़ी मेमू ही बहाल की जा सकी।