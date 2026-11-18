राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच संपत्तियों के बंटवारे और उनके स्वामित्व से जुड़े 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक के विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिए गए हैं। दोनों राज्यों के बीच अभी कुछ मामले लंबित हैं, जिन्हें भी जल्द निपटाने पर सहमति बनी है। इनमें सिंचाई विभाग की संपत्तियों से जुड़े मामले भी शामिल हैं।

बुधवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच बैठक में लंबित मामलों पर विस्तार से चर्चा हुई और आपसी सहयोग व बातचीत के माध्यम से उनका समाधान निकालने पर जोर दिया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर बताया कि उत्तर प्रदेश के सहयोग और दोनों राज्यों के बीच बेहतर तालमेल से अब तक 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों से जुड़े विवाद सुलझाए जा चुके हैं।