जागरण संवाददाता, लखनऊ। हमेशा अधिक बाेलने के लिए जिस सदफ को कभी डांट पड़ती थी। आज उसी अधिक बोलने की आदत से एक नई पहचान मिल ही। स्कूल के मंच से शुरू हुआ लखनऊ की सदफ के बोलने का सफर वैश्विक मंचों तक पहुंच चुका है।

लोकनीति, जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार जैसे विषयों पर बेबाकी से अपनी बात रखने वाली सदफ तुर्किये के अंताल्या में नौ से 20 नवंबर तक आयोजित संयुक्त राष्ट्र के 31वें (कोप) जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में देश का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। इससे पहले भी वह कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग ले चुकी हैं। दूसरी बार कोप-31 में शामिल होने के लिए वह बुधवार को रवाना हो चुकी हैं।

सरोजनीनगर के बेहसा गांव निवासी सदफ खान नान-अलाइन्ड मूवमेंट यूथ आर्गनाइजेशन में एशिया क्षेत्र की कार्यकारी बोर्ड सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की न्यू एजुकेशन पालिसी एंबेसडर और इंडियन यूथ न्यूक्लियर सोसाइटी की भी सदस्य हैं। सदफ ने बताया कि वह कोप-31 में पैनलिस्ट के रूप में तीन विषयों पर चर्चा करेंगी। पहली चर्चा में वह वैश्विक कार्बन उत्सर्जन, विकसित और विकासशील देशों की जलवायु संबंधी जिम्मेदारियों एवं जलवायु संकट से प्रभावित कमजोर देशों की चुनौतियों को सामने रखेंगी।