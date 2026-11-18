राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्लाटून कमांडर, ब्लाक आर्गनाइजर और हवलदार प्रशिक्षक मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन पदों के लिए मुख्य परीक्षा 22 नवंबर को होगी। वहीं, आयोग ने लेखा परीक्षक और सहायक लेखाकार तथा विधान भवन रक्षक व अग्निरक्षक मुख्य परीक्षा के लिए भी अभ्यर्थियों को शार्टलिस्ट कर लिया है।

होमगार्ड्स मुख्यालय के अधीन प्लाटून कमांडर के 52 और ब्लाक आर्गनाइजर के 243 पदों पर भर्ती होनी है। इस तरह कुल 295 पदों के लिए होने वाली मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा का निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है।

इसी तरह होमगार्ड्स मुख्यालय के अधीन हवलदार प्रशिक्षक के 209 पदों पर भर्ती के लिए भी मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। इसकी परीक्षा भी 22 नवंबर को आयोजित होगी। वहीं, आयोग ने विभिन्न विभागों में लेखा परीक्षक, सहायक लेखाकार और सम्प्रेक्षक के कुल 1957 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए 10,409 अभ्यर्थियों को शार्टलिस्ट किया है।