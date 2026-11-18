राज्य ब्यूरो, लखनऊ। महाकुम्भ-2025 पर डाक्यूमेंट्री बनाने के नाम पर सात करोड़ रुपये से अधिक के गबन के मामले में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) ने मुख्य आरोपित सुमित नागर को गिरफ्तार किया है। वाराणसी निवासी आरोपित घटना के बाद से फरार चल रहा था।

ईओडब्ल्यू की टीम ने बुधवार को उसे लखनऊ के गोमतीनगर स्थित होटल इसानिका के बाहर से गिरफ्तार किया। मामले में पांच अन्य आरोपित भी नामजद हैं। मैसर्स आइक्यू की निदेशक पुनीत सिक्का ने दो जनवरी, 2025 को महाकुम्भ पर डाक्यूमेंट्री बनाने के लिए मैसर्स इंक पिक्चर्स और एमकोड वेंचर्स एलएलपी के साथ अनुबंध किया था। परियोजना के लिए जीएसटी सहित कुल 5.60 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। आरोप है कि आरोपितों ने फर्जी अनुबंध, कूटरचित बिल और भ्रामक दस्तावेजों के जरिये करोड़ों रुपये का दुरुपयोग किया। डाक्यूमेंट्री भी तैयार नहीं की गई।