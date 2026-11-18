राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में नई तकनीक पर शोध और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नोएडा में डीप टेक यू-हब बनाया जाएगा। इसका निर्माण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी), कानपुर के नोएडा परिसर में होगा। इस पर 281.03 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बुधवार को कैबिनेट ने परियोजना के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दे दी।

इस भवन का निर्माण इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) माडल पर कराया जाएगा। इसे 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसमें 30 करोड़ रुपये भवन निर्माण और 70 करोड़ रुपये अन्य खर्चों के लिए निर्धारित किए गए हैं। बाकी धनराशि की व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से होगी।