    मां ने लगाई गुहार तो सीएम ने करवाई मासूम के इलाज की व्यवस्था, जनता दर्शन में 60 से अधिक फरियादी

    By Shobhit Srivastava Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 07:41 AM (IST)

    लखनऊ में एक महिला अपने सात महीने के बच्चे के इलाज के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली। मुख्यमंत्री ने तुरंत बच्चे को केजीएमयू भेजकर इलाज शुरू करवाया। 'जनता दर्शन' में 60 से अधिक फरियादियों ने अपनी समस्याएं रखीं, जिनका समाधान करने का आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया। बुलंदशहर के एक जवान ने जमीन पर कब्जे की शिकायत की, जिस पर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई का निर्देश दिया।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सोमवार की सुबह एक मां के जीवन में उम्मीद की किरण लेकर आई, जब वह ‘जनता दर्शन’ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलीं। उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए सात माह के मासूम की बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक सहयोग का आग्रह किया।

    मुख्यमंत्री ने महिला की बात सुनी और तत्काल उन्हें एंबुलेंस से केजीएमयू भिजवाया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हृदय संबंधी बीमारी से जूझ रहे बच्चे का इलाज शुरू हो गया। वहीं ‘जनता दर्शन’ में प्रदेश भर से 60 से अधिक फरियादी आए, मुख्यमंत्री ने सभी के पास पहुंचकर उनकी शिकायतें सुनीं और अधिकारियों को समय से समस्याएं हल करने के निर्देश दिए।

    लखनऊ के राजेंद्र नगर, ऐशबाग में रहने वाली एक महिला सोमवार सुबह मुख्यमंत्री आवास में आयोजित 'जनता दर्शन' में पहुंचीं। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वे किराए के मकान में रहकर अत्यंत सीमित संसाधन में जीवनयापन कर रही हैं।

    उनके सात माह के मासूम को हृदय से संबंधित बीमारी है। उसके इलाज के लिए आर्थिक सहायता कर दी जाए। मुख्यमंत्री ने महिला को आश्वस्त किया कि आप बेफिक्र रहिए, सरकार मदद करेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उस बच्चे को केजीएमयू भिजवा कर उसका इलाज शुरू कराया।

    'जनता दर्शन' में बुलंदशहर निवासी अर्धसैनिक बलों के जवान भी पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपनी जमीन के कब्जे संबंधी शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने उनसे प्रार्थना पत्र लिया और कहा कि आपकी ड्यूटी देश की सीमा या देश की आंतरिक सुरक्षा में लगी होगी, आप ड्यूटी निभाइए।

    आपके परिवार की जिम्मेदारी सरकार पर है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस मामले की जांच कराने और जल्द समाधान का निर्देश दिया। जनता दर्शन में जमीन कब्जा, आर्थिक सहयोग, पुलिस, बिजली समेत अनेक विभागों से जुड़ी समस्याओं को लेकर लोग पहुंचे थे।