    सीएम योगी ने 10 लाख से ज्यादा बच्चों को दी छात्रवृत्ति, छात्र बोले- अब पढ़ाई में नहीं आएगी कोई समस्या

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 08:35 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले 10 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की। छात्रों ने इस सहायता के लिए मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया, जिससे उनकी पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता मिलेगी। छात्रों ने यह भी बताया कि अब छात्रवृत्ति समय पर सीधे उनके खातों में पहुँच रही है, जिससे पहले की भटकन समाप्त हो गई है।  

    मुख्यमंत्री के हाथों से स्कॉलरशिप पाकर बच्चें के चेहरे खिले 

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोकभवन सभागार में प्रदेश के 10 लाख से अधिक बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की। दिवाली से पहले छात्रवृत्ति पाकर बच्चों के चेहर की मुस्कान देखते ही बन रही थी। स्कॉलरशिप पाने वाले सभी छात्रों ने एक स्वर में छात्रवृत्ति मिलने पर सीएम योगी को धन्यवाद दिया। साथ ही प्रदेश सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने अपने विचार भी रखें, जो इस प्रकार हैं।

    सीएम ने दिवाली से पहले छात्रवृत्ति का दिया गिफ्ट, पढ़ाई में नहीं आएगी कोई समस्या
    मैं प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों से छात्रवृत्ति पाकर काफी खुश हूं। मुख्यमंत्री ने दिवाली से पहले छात्रवृत्ति देकर दिवाली का गिफ्ट दिया है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। प्रदेश सरकार की सहायता से हमें आर्थिक सहयोग मिला है, जो मेरी आगे की पढ़ाई को जारी रखेगा। मैं आगे भी अपनी पढ़ाई पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करूंगा।
    ऋषभ देव मिश्रा, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज, लखनऊ

    प्रदेश सरकार ने मेरे आगे की पढ़ाई के सपनों को रौशन किया
    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले स्कॉलरशिप देकर मेरे आगे की पढ़ाई के सपनों को रौशन किया है। अब मैं इस धनराशि से अपनी पढ़ाई की सामग्री के साथ अन्य तैयारियों को बखूबी कर सकूंगी। मेरी पढ़ाई में अब पैसों की कमी सामने नहीं आएगी। इसके लिए मैं और मेरा पूरा परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देती हूं।
    अंशिका वर्मा, आरपीडी इंटर कॉलेज, लखनऊ


    पहले छात्रवृत्ति के लिए भटकना पड़ता था, लेकिन अब खाते में पहुंच रही स्कॉलरशिप
    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हम बच्चों को लेकर काफी कुछ कर रहे हैं। पहले जहां हमें अपनी छात्रवृत्ति के लिए काफी भटकना पड़ता था, वहीं जब से प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सीएम बनें हैं, समय पर हमारे खाते में स्कॉलरशिप पहुंच रही है। इससे हमारी पढ़ाई आसान होने के साथ हमें आगे की पढ़ाई के लिए हौसला बढ़ा है। अब मुझे अपनी पढ़ाई के लिए परिवार पर आश्रित नहीं होना पड़ता है।
    वर्तिका रावत, राजकीय हाई स्कूल, काकोरी


    अब हमें अपनी पढ़ाई के लिए परिवार पर नहीं होना पड़ता था आश्रित
    प्रदेश सरकार द्वारा हर साल दी जाने वाली छात्रवृत्ति से हमें काफी मदद मिलती है। इससे हमारी पढ़ाई लगातार जारी है। पहले परिवारिक आर्थिक समस्याओं की वजह से पढ़ाई को लेकर समझौता करना पड़ता था, लेकिन अब नहीं करना पड़ता है। मुझे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए जिन भी सामग्री की जरूरत पड़ती है, इस स्कॉलरशिप से खरीद लेती हूं। इसके लिए मैं और मेरा परिवार जितना भी सीएम योगी को धन्यवाद दें, कम है।
    दिव्यता, 10वीं की छात्रा, लखनऊ