'सदन में तैयारी के साथ आएं मंत्री-विधायक', CM योगी बोले- SIR के मुद्दे पर विपक्ष को देंगे तथ्यपरक जवाब
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार देर शाम अपने सरकारी आवास पर भाजपा सचेतक मंडल के साथ बैठक की। उन्होंने सचेतकों और मंत्रियों से कहा कि वे व ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को देर शाम पांच कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर भाजपा सचेतक मंडल के साथ बैठक की। सचेतकों से कहा कि यह कोशिश करें कि पार्टी के सभी विधायक पूरे समय सदन में उपस्थित रहें।
मंत्री भी पूरी तैयारी के साथ सदन में पहुंचें। शुक्रवार से शुरू हो रहे विधानमंडल शीतकालीन सत्र को देखते हुए यह बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विधायक पूरे समय सदन में उपस्थित रहें।
विपक्ष द्वारा सदन में एसआइआर को मुद्दा बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिसका तथ्यपरक जवाब सरकार की तरफ से दिया जाएगा। सरकार का पूरा ध्यान सदन को सुचारु रूप से चलाने का होगा। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और मुख्य सचेतक राम नरेश अग्निहोत्री सहित अन्य सचेतक उपस्थित रहे।
