    फिक्की फ्लो के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, बोले- महिलाओं की प्रगति से ही विकसित होगा भारत

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 09:43 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिक्की फ्लो के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की तरक्की से ही भारत विकसित होगा। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया और सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। योगी जी ने आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में महिलाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और उनसे देश के विकास में योगदान करने का आह्वान किया।

    आधी आबादी बढ़ेगी तो समाज बढ़ेगाः सीएम योगी 

