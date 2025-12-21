Language
    'विपक्ष के सवालों का दमदारी से दें जवाब', CM योगी ने मंत्रियों और विधायकों को सदन में आने से पहले दी सलाह

    By Shobhit Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 09:46 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों और विधायकों को सदन में विपक्ष के सवालों का प्रभावी ढंग से जवाब देने की सलाह दी है। उन्हों ...और पढ़ें

    Hero Image

    लोकभवन सभागार में विधान मंडल दल की बैठक करते सीएम योगी आदित्यनाथ नाथ।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र को लेकर रविवार को भाजपा विधानमंडल दल की बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों और विधायकों को दोनों सदनों में पूरी तैयारी के साथ पहुंचने के निर्देश दिए।

    उन्होंने कहा कि खासतौर से मंत्री ठीक से पूरी तैयारी के साथ सदन में आएं और विपक्ष के सवालों व आरोपों का दमदारी से जवाब दें। सोमवार को दोनों सदनों में अनुपूरक अनुदान मांगें पेश की जाएंगी। इसमें सभी विधायक मौजूद रहें।

    लोक भवन में रविवार की शाम को आयोजित भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदेमातरम् के 150 वर्ष पूरा होने पर सोमवार को विधान सभा में चर्चा होनी है। इसमें भी सभी विधायक मौजूद रहें।

    यह राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा विषय है। इस पर अपनी बात पूरी तैयारी के साथ रखें। विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा का रुख मोड़ने की कोशिश करेगा लेकिन अपनी बात ढंग से रखें। कोई ऐसा बयान न दें, जिससे पार्टी या सरकार की छवि पर प्रभाव पड़े।

    विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में सोमवार को योगी सरकार वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट पेश करेगी। अनुपूरक बजट का अनुमानित आकार लगभग 30 हजार करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसमें अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियों की झलक देखने को मिल सकती है।

    विधानमंडल के दोनों सदनों में अनुपूरक बजट पेश करने से पहले सोमवार को सुबह साढ़े नौ बजे मुख्यमंत्री आवास पांच कालिदास मार्ग में कैबिनेट की बैठक में इसे स्वीकृति दी जाएगी। कुछ विधेयकों के प्रस्ताव को भी कैबिनेट से हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। 