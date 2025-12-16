Language
    यूपी में कोहरे का कहर, 4 ज‍िलों में हुए हादसों में 23 लोगों की मौत;  सीएम योगी जल्द करेंगे उच्चस्तरीय बैठक

    By Vivek Rao Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 10:19 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के कारण सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मंगलवार को मथुरा, बागपत सहित चार जिलों में कोहरे के चलते कई वाहनों की आपस म ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के कारण सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मंगलवार को मथुरा, बागपत सहित चार जिलों में कोहरे के चलते कई वाहनों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें 23 लोगों की जान चली गई।लगातार हो रही दुर्घटनाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया है।

    सड़क यातायात को सुरक्षित बनाने और दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक की जाएगी। इसमें पुलिस, परिवहन विभाग, नगर विकास, पीडब्लूडी सहित अन्य संंबंधित विभाग भी शामिल होंगे। बैठक की तिथि जल्द ही तय होगी।

    प्रदेश में सड़क हादसों के आंकड़े लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। वर्ष 2024 में कुल 46,052 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हैं।

    इससे पहले 2022 में प्रदेश में 41 हजार से ज्यादा हादसे हुए थे। घने कोहरे के कारण इस माह में कई लोगों की जान जा चुकी है। परिवहन विभाग के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं के पीछे तेज रफ्तार, गलत साइड से वाहन चलाना, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग न करना प्रमुख कारण हैं। कोहरे के मौसम में लापरवाही और नियमों की अनदेखी जानलेवा साबित हो रही है, जिस पर अब सरकार सख्ती की तैयारी में है।