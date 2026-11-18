डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में आतंकी हमलों से निपटने की तैयारी को परखने के साथ एनएसजी और एटीएस के संयुक्त प्रशिक्षण का लखनऊ पुलिस लाइन में शुभारंभ किया।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर केंद्र और राज्य सरकार की नीति स्पष्ट है। इसमें न अपराधियों को अभय, न आतंकियों को अवसर और न ही देश की सुरक्षा से कोई समझौता।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम ऐसे दौर में हैं, जहां भारत ने अपनी सुरक्षा नीति की रेड लाइन स्वयं तय की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब हर आतंकी घटना का मुंहतोड़ जवाब देता है। भारतीय सेना ने वर्ष 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हर नापाक प्रयास का करारा जवाब दिया है।

प्रदेश Lawless Land से Land of Law उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है। इसे सुनिश्चित करने के लिए हमने यूपी पुलिस के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत किया है। हमने महिला सुरक्षा और जनविश्वास को पुलिसिंग के केंद्र में रखा है। आज प्रदेश Lawless Land से Land of Law बन गया है। यूपी का लॉ एंड ऑर्डर एक मॉडल के रूप में आज अपनी पहचान स्थापित कर चुका है।



उन्होंने कहा कि आज पूरा देश यूपी पुलिस और एटीएस (ATS) के पराक्रम पर गर्व करता है। अब कोई आतंकी या देशद्रोही डार्क वेब या क्रिप्टो वॉलेट के पीछे नहीं छिप सकता। SPOT कमांडोज का NSG, BSF और CISF के साथ 'अग्निपरीक्षा' जॉइंट काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग एक्सरसाइज और नेशनल जॉइंट काउंटर IED एक्सरसाइज जैसे संयुक्त अभ्यास हमारे कमांडोज को हर आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार करते हैं।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एटीएस जब अपनी समर्पित महिला कमांडो टीम का गठन कर उन्हें SPOT का अभिन्न हिस्सा बनाती है, तो यह केवल एक ऑपरेशनल कदम नहीं, बल्कि उस भारत की हुंकार है, जहां बेटियां अब किसी की मोहताज नहीं, अपितु दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाली साक्षात रणचंडी का स्वरूप हैं।

आज पूरे प्रदेश में एटीएस (ATS) की 21 फील्ड यूनिट्स तैनात हैं। वर्ष 2017 के बाद इंडो-नेपाल बॉर्डर, नक्सल प्रभावित जनपदों सोनभद्र, चंदौली और मीरजापुर सहित आस्था के प्रमुख केंद्रों अयोध्या, प्रयागराज, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, संभल, नोएडा, लखनऊ, लखीमपुर खीरी और झांसी में दस नई फील्ड यूनिट्स स्थापित कर हमने सुरक्षा का एक अभेद्य किला तैयार किया है।

उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से एटीएस और यूपी पुलिस की विभिन्न इकाइयों के बीच समन्वय बढ़ाने के साथ ही आतंकवाद निरोधी कार्रवाई की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर आतंकी हमले, बंधक बनाने और बंधकों को सुरक्षित निकालने जैसी आपात परिस्थितियों से निपटने की रणनीति पर काम होगा।