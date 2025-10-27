सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा पर हमला जारी, लखीमपुर में बोले-हमने आस्था पर लगाया पैसा और उन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री पर

जागरण संवाददाता लखीमपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मुस्तफाबाद के कबीरधाम में संत क्षमादेव के जन्मोत्सव पर आयोजित स्मृति समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि हमने करोड़ों लोगों की आस्था वाले धर्मस्थलों पर पैसा लगाया जबकि दूसरे लोगों ने कब्रिस्तान की चार दिवारी पर सरकार का पैसा खर्च किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगंज के मुस्तफाबाद में कबीरधाम में संत क्षमादेव के जन्मोत्सव पर उनको नमन करने के बाद कहा कि यह नया भारत है जहां उग्रवाद, आतंकवाद और नक्सलवाद की कोई जगह नहीं। देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में बदल गया है। 2014 से पहले यहां देश के दुश्मन हमको चुनौती देते थे, लेकिन आप हालात बदल चुके हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जल्दी ही भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने केंद्र की तमाम योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास शौचालय आयुष्मान उज्जवला का भी बखान करते हुए कहा कि ऐसी सुविधा 2014 के पहले भी देश को मिल सकती थी, मगर सत्ता पर बैठे लोगों ने इसकी कभी कोई चिंता नहीं की।