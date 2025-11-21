FICCI FLO Lucknow : बेटियों के साथ छेड़खानी करने वालों को मौके पर ही सबक सिखाएं : योगी आदित्यनाथ

जागरण संवाददाता, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य महासंघ की महिला इकाई के अंतरराज्यीय सम्मेलन में महिला उद्यमियों को संबोधित किया। तीन दिवसीय इस आयोजन में देश भर की 21 महिला चैप्टरों की पांच सौ से अधिक महिला उद्यमियों से रूबरू मुख्यमंत्री ने यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर बात की साथ ही विकास और निवेश पर भी चर्चा की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि बहन-बेटियों से छेड़खानी करने वालों को मौके पर ही सबक सिखाएं। महिलाओं की सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं करें। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए माडल बन रही है, इसी कारण यहां रात को भी महिलाएं सड़कों और बाजारों में बिना किसी डर के घूम रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा का ही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में 45 लाख करोड़ से अधिक निवेश के प्रस्ताव आए जिनमें से 15 लाख करोड़ के प्रस्ताव धरातल पर उतारे जा चुके हैं। जल्द ही पांच लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव और धरातल पर होंगे। ऐसा इसलिए संभव हो पा रहा है, क्योंकि यूपी में कानून व्यवस्था आज प्राथमिकता पर है।

उन्होंने कहा कि यह वही प्रदेश है जहां कुछ वर्ष पहले तक शाम को महिलाएं तो दूर आम आदमी बाहर निकलने से डरता था। निवेश तो आता ही नहीं था और जो पहले से थे वह सब जंगलराज से बचने के लिए बोरिया बिस्तर समेट रहे थे। मगर साढ़े वर्ष के दौरान जब से भाजपा की सरकार बनी बदलाव देखने को मिल रहा है। आज बिना किसी डर के महिलाएं देर रात तक ऑफिस से घर जाती हैं।

महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आज 44 हजार से अधिक महिला पुलिसकर्मी हैं। महिला सुरक्षा पहले की सरकारों के एजेंडे में ही नहीं थी इसी वजह से तब से आज यह संख्या चार गुणा ज्यादा है।महिलाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकार की उद्मम और रोजागर के लिए ऋण योजनाओं पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बिना गांरटी और ब्याज के सरकार तमाम योजनाओं में लोन दे रही है।