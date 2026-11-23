सीएम योगी आदित्यनाथ की कक्षा आठ के बच्चे को सलाह, पढ़-लिखकर ‘प्रिंस’ बनो, क्रिकेट में भी करा देंगे एडमिशन
CM Yogi Adityanath Janata Darshan: मुख्यमंत्री ‘जनता दर्शन’ में कुर्सियों पर बैठाए गए हर व्यक्ति तक पहुंचे, एक-एक कर उनके प्रार्थना पत्र लिए, फिर समस्याओं को भी सुना।
HighLights
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'जनता दर्शन' में गोंडा से आए कक्षा-8 के बच्चे को दिया मार्गदर्शन
अभिभावक के रूप में बच्चे की काउंसलिंग, बोले- खूब खेलो, लेकिन पढ़ाई-लिखाई भी जरूरी
सीएम ने बच्चे को किया आश्वस्त- आर्थिक सहायता और कोचिंग भी उपलब्ध कराएंगे
जनता दर्शन में सबसे मिले मुख्यमंत्री, अधिकारियों से बोले- समस्याओं का समय से समाधान कराइए
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने व्यस्त सरकारी कामों के बीच लखनऊ प्रवास के दौरान प्रत्येक सोमवार को ‘जनता दर्शन’ में आते हैं। कर्तव्य पथ पर अग्रसर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को जनता दर्शन में कक्षा आठ के एक बच्चे को लेकर अलग भूमिका में दिखे।
सीएम योगी आदित्यनाथ के पास गोंडा में कक्षा-8 का छात्र प्रिंस क्रिकेट खेलने के लिए आर्थिक सहायता और कोचिंग उपलब्ध कराने की फरियाद लेकर पहुंचा। मुख्यमंत्री ने उसकी पूरी बात सुनी, फिर चार-पांच मिनट तक पास खड़े होकर काउंसलिंग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटा तुम्हारा नाम प्रिंस है, इसलिए पढ़ लिखकर ‘प्रिंस’ बनो। हम क्रिकेट में भी तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे।
खूब खेलो, लेकिन पढ़ाई-लिखाई भी जरूरी
गोंडा के इटियाथोक के पड़री पारासराय गांव का प्रिंस साहू कक्षा-8 में पढ़ता है। वह सोमवार को ‘जनता दर्शन’ में पहुंच गया। लोगों की फरियाद सुनते-सुनते मुख्यमंत्री प्रिंस के पास पहुंचे। बच्चे को देखकर मुख्यमंत्री ने आने का कारण पूछा, जिस पर प्रिंस ने बताया कि उसके अंदर बचपन से ही क्रिकेट खेलने का जुनून है। वह क्रिकेट में नाम कमाना चाहता है, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण फीस भरने और किट खरीदने में असमर्थ है। इस पर मुख्यमंत्री ने उसकी काउंसलिंग की, कहा कि बेटा अभी कक्षा-8 में हो। खेलने के साथ-साथ मन लगाकर पढ़ाई भी करो और अच्छे नंबरों से यह सत्र उत्तीर्ण करो, फिर हम आपका एडमिशन क्रिकेट की कोचिंग में करा देंगे।
धन के अभाव में नहीं रुकेगा इलाज
मुख्यमंत्री ने समस्या लेकर पहुंचे लोगों से कहा कि चिंता मत करिए। सरकार हर समस्या पर प्रभावी कार्रवाई कराएगी। मुख्यमंत्री ने आर्थिक सहायता की गुहार लेकर आए लोगों को भरोसा दिया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। जो भी जरूरतमंद हैं, एस्टीमेट मिलते ही सरकार उनके लिए तुरंत धन उपलब्ध कराएगी। उन्होंने पुलिस, राजस्व, शिक्षा, बिजली आदि से जुड़ी समस्याओं का प्रार्थना पत्र संबंधित विभागों को प्रेषित कर समाधान के लिए निर्देशित किया।
अधिकारियों से बोले- समस्या का समाधान कराइए
मुख्यमंत्री ‘जनता दर्शन’ में कुर्सियों पर बैठाए गए हर व्यक्ति तक पहुंचे, एक-एक कर उनके प्रार्थना पत्र लिए, फिर समस्याओं को भी सुना। मुख्यमंत्री ने पास में खड़े अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश दिए और प्रार्थना पत्र संदर्भित कर निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण पूरी संवेदनशीलता के साथ समयबद्ध, निष्पक्ष और संतुष्टिपरक होना चाहिए।
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