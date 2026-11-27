जागरण संवाददाता, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षक निदेशालय के लिए चयनित 1594 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह और 50 हजार नियक्ति पत्र बांटेंगे। अभी तक 9.70 लाख नियुक्ति पत्र का वितरण सरकार कर चुकी है।

उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यदि नियुक्ति होती तो आप में से एक भी युवा को नियुक्ति पत्र नहीं मिलता। तब मेहनत की कीमत नहीं थी। उन्होंने कहा कि सैफई सिंडीकेट नियुक्ति पत्र वितरण की गति नहीं गिन पाएगा।