जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चौधरी कैफुलवरा अंसारी को एक बार फिर उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, लखनऊ का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दोबारा इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया है। उनके पुनर्नियुक्त होने की सूचना मिलते ही गोरखपुर, लखनऊ और दिल्ली के साहित्यिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने उन्हें बधाई दी।

चौधरी कैफुलवरा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले भी उन पर विश्वास जताते हुए अकादमी की जिम्मेदारी सौंपी थी। अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने उस विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास किया। अब दोबारा मिले अवसर को वह और अधिक जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। उनका लक्ष्य उर्दू अकादमी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के साथ उर्दू भाषा और साहित्य के विकास को नई गति देना है। उन्होंने कहा कि दूसरे कार्यकाल में सबसे पहले अकादमी के अधूरे और लंबित कार्यों को पूरा कराया जाएगा।