जागरण संवाददाता, गोरखपुर। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच बसपा संगठन में बदलाव जारी है। 11 माह में जिले की कमान संभालने वाले छह 'महावत' बदल चुके हैं।

शीर्ष नेतृत्व ने जिलाध्यक्ष जयकार प्रसाद को हटाकर सुरेश कुमार गौतम को जिले की कमान सौंपी है। जनवरी 2026 से कम चल रहा है। इस संबंध में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। सबका कहना है कि जो निर्देश मिलेंगे। उनका पालन करते हुए 2027 के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा।

जिले में 20 जनवरी को घनश्याम राही को जिलाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन सात दिन बाद, 27 जनवरी को उन्हें हटाकर हरिप्रकाश निषाद को जिम्मेदारी दी गई। वह लगभग साढ़े चार माह पद पर रहे। 12 जून को उनकी जगह संतोष कुमार जिज्ञासु जिलाध्यक्ष बने।

चार अगस्त को संतोष की जगह ऋषि कपूर को जिम्मेदारी मिली, लेकिन 17 अगस्त को उन्हें हटाकर जयकार प्रसाद को जिलाध्यक्ष बना दिया गया। इसके तीन महीने बाद 24 नवंबर की रात जारी आदेश में जयकार प्रसाद की जगह सुरेश कुमार गौतम को नियुक्त किया गया।