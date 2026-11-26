जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वांचल की राजनीति में कभी खासा प्रभाव रखने वाले तिवारी हाता और प्रयागराज के करवरिया परिवार के बीच अब पारिवारिक रिश्ता जुड़ने जा रहा है। पूर्व मंत्री स्व. हरिशंकर तिवारी के पौत्र और चिल्लूपार के पूर्व विधायक एवं सपा नेता विनय शंकर तिवारी के पुत्र कंदर्प शंकर तिवारी की सगाई भाजपा नेता उदयभान करवरिया की छोटी बेटी साक्षी करवरिया से हो गई है।

बुधवार को देहरादून में आयोजित पारिवारिक समारोह में दोनों ने एक-दूसरे को अंगूठी पहनाई। इस आयोजन को पूरी तरह निजी और गोपनीय रखा गया। इसमें दोनों परिवारों के बेहद करीबी लोग ही शामिल हुए। परिवार की ओर से न तो कोई आधिकारिक जानकारी साझा की गई और न ही सोशल मीडिया पर समारोह की तस्वीरें या सूचना सामने आई।

दोनों परिवारों के बीच रिश्ते की चर्चा काफी समय से राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चल रही थी। माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद इस संबंध में औपचारिक कार्यक्रम होगा। बीच में रिश्ता तय नहीं हो पाने की चर्चाएं भी सामने आईं, लेकिन पर्दे के पीछे बातचीत जारी रही। आखिरकार देहरादून में सगाई के साथ दोनों परिवारों के संबंध पर मुहर लग गई। 12 नवंबर को शक्ति प्रदर्शन से चर्चा में आए थे उदयभान उदयभान करवरिया वर्ष 2002 से 2007 तक भाजपा के विधायक रहे हैं। उनका परिवार प्रयागराज के प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों में गिना जाता है। 12 नवंबर 2026 को उन्होंने रामपुर करछना में बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर अपनी राजनीतिक सक्रियता का अहसास कराया था। इसे विधानसभा चुनाव 2027 से पहले उनकी राजनीतिक भूमिका के लिहाज से महत्वपूर्ण माना गया। इस आयोजन में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर प्रशंसा भी की थी।