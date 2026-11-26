राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए अब बैंक और कोषागारों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। वह स्मार्टफोन के माध्यम से घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकेंगे। प्रदेश में एक नवंबर से चल रहे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 5.0 के तहत 24 नवंबर तक 2,93,188 प्रमाणपत्र जमा किए जा चुके हैं। यह निर्धारित लक्ष्य का 88.05 प्रतिशत है।

कोषागार निदेशालय की ओर से गुरुवार को इंदिरा नगर स्थित वित्तीय प्रबंधन, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में विशेष महाशिविर आयोजित किया गया। इसमें भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने पेंशनभोगियों को फेस आथेंटिकेशन की सुविधा की जानकारी दी।

मोबाइल एप से जमा कर सकेंगे जीवन प्रमाणपत्र उन्होंने बताया कि संबंधित मोबाइल एप डाउनलोड कर स्मार्टफोन से ही चेहरे की पहचान के माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र जमा किया जा सकता है। इसके लिए बैंक या कोषागार जाने की जरूरत नहीं है।

प्रदेश में कोषागारों से जुड़े करीब 11 लाख पेंशनभोगी हैं। नवंबर में 5.55 लाख लंबित जीवन प्रमाणपत्रों के सापेक्ष 3.33 लाख प्रमाणपत्र जमा कराने का लक्ष्य है। अभियान की प्रगति के आधार पर 30 नवंबर तक 3,66,485 प्रमाणपत्र जमा होने का अनुमान है।