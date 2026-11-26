राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राजधानी के 22 निजी अस्पतालों को 22 आंगनबाड़ी केंद्रों से जोड़ा गया है। अस्पताल प्रतिनिधि और मेडिकल संस्थानों के विद्यार्थी केंद्रों से जुड़े परिवारों का घर-घर सर्वे कर बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, स्कूल में नामांकन और पढ़ाई बीच में छोड़ने की स्थिति का ब्योरा जुटाएंगे। गुरुवार को जन भवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए गए।

राज्यपाल ने कहा कि निजी अस्पतालों की मदद से सरकारी स्वास्थ्य और पोषण योजनाओं पर खर्च का बोझ करीब 50 प्रतिशत तक घटाने में मदद मिल सकती है। केंद्रों को गोद लेने से पहले उनका पूरा ब्योरा जुटाने और बच्चों की लंबाई, वजन, स्वास्थ्य, पोषण व स्कूल नामांकन दर्ज करने को कहा गया।

कुपोषण का आकलन सिर्फ लंबाई और वजन से नहीं, बल्कि पूरी स्वास्थ्य स्थिति देखकर किया जाएगा। अस्पताल से लौटने वाले बच्चों के पौष्टिक भोजन और देखभाल की व्यवस्था तथा अस्पतालों के काम की नियमित समीक्षा पर भी जोर दिया गया।