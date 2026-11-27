जागरण संवाददाता, गोरखपुर। विधानसभा चुनाव-2027 को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियों को अंतिम रूप देने की दिशा में निगरानी तेज कर दी है। चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने के लिए आयोग ने जीरो एरर (शून्य त्रुटि), जीरो वायलेंस (शून्य हिंसा) और जीरो इंड्यूसमेंट (शून्य प्रलोभन) का लक्ष्य तय किया है।

गुरुवार को भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग की अध्यक्षता में गोरखपुर में हुई समीक्षा बैठक में गोरखपुर, वाराणसी और बस्ती मंडलों के 11 जिलों की चुनावी तैयारियां परखी गईं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा समेत आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए।



बैठक में मतदाता सूची की शुद्धता, मतदान केंद्रों की सुविधाओं, ईवीएम-वीवीपैट के प्रबंधन, कार्मिकों के प्रशिक्षण और कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गई। वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि निर्वाचन से जुड़े अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेकर तैयारियों की नियमित समीक्षा करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।