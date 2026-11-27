जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अब कोच अटेंडेंट की मनमानी नहीं चलेगी। वे यात्रियों को उपयोग किया गया व गंदा बेडशीट, तौलिया और कवर आदि नहीं दे पाएंगे। न ही वे अपने मन से बेडरोल का पैकेट खोल पाएंगे। यात्री ही बेडरोल का पैकेट खोलेंगे और संतुष्ट होने के बाद ही उसका उपयोग करेंगे।

यात्रियों को अब सील (स्टीकर लगे) वाले बेडरोल के पैकेट मिलेंगे। गुरुवार से गोरखपुर से बनकर चलने वाली गोरखधाम समेत सभी ट्रेनों में सील बेडरोल के पैकेट मिलने शुरू हो गए हैं। गोरखपुर में जल्द ही अति आधुनिक मैकेनाइज्ड लाउंड्री की नई मशीनों में बेडरोल की धुलाई शुरू हो जाएगी। गोरखपुर जंक्शन यार्ड स्थित न्यू वाशिंग पिट में सुविधासंपन्न मैकेनाइज्ड लाउंड्री बन रही है। नई लाउंड्री में प्रतिदिन करीब 36 हजार बेडरोल के पैकेट तैयार हो सकेंगे। वर्तमान में लगभग 18 हजार पैकेट तैयार हो रहे हैं। गोरखपुर से बनकर चलने वाली करीब 25 ट्रेनों में बेडरोल के पैकेट दिए जाते हैं।