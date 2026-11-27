जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अयोध्या कैंट से नेपाल के जनकपुर धाम तक चलने वाली सरयू-कमला एक्सप्रेस के टिकटों की बुकिंग गुरुवार से शुरू हो गई है। समाचार लिखे जाने तक अयोध्या से जनकपुर जाने वाली ट्रेन में 60 और जनकपुर से अयोध्या आने वाली ट्रेन में 43 टिकट बुक हो चुके थे। यह नई साप्ताहिक एक्सप्रेस 28 नवंबर, 2026 से नियमित चलने लगेगी।

15595/15596 नंबर की जनकपुर धाम (नेपाल)-अयोध्या कैंट-जनकपुर धाम (नेपाल) अयोध्या कैंट से प्रत्येक सोमवार को तथा जनकपुर धाम से प्रत्येक शनिवार को चलाई जाएगी। सिर्फ कन्फर्म टिकट पर यात्रा होगी। आरएसी और वेटिंग टिकट नहीं मिलेंगे। यात्री गोरखपुर से स्लीपर क्लास में सिर्फ 280 रुपये में जनकपुर पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने 23 नवंबर को नई दिल्ली से इस नई ट्रेन का वर्चुअल उद्घाटन किया था। सरयू-कमला एक्सप्रेस में शयनयान श्रेणी के 07, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 03, वातानुकूलित तृतीय इकोनामी श्रेणी के 03 और वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 02 समेत कुल 17 कोच लगेंगे। जिसमें एसी टू की 102, एसी थर्ड की 209, एसी इकोनामी की 240 व स्लीपर की 555 समेत कुल 1106 बर्थें हैं। इन बर्थों का 70 प्रतिशत कोटा संपूर्ण दूरी यानी अयोध्या से जनकपुर तक की सीधी यात्रा के लिए आरक्षित है।

30 प्रतिशत कोटा मध्यवर्ती स्टेशनों से बुकिंग के लिए निर्धारित होगा। मध्यवर्ती स्टेशन अयोध्याधाम के बाद मनकापुर, बस्ती, गोरखपुर, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, मधुबनी और जयनगर हैं। इन स्टेशनों से टिकट बुक करने वाले यात्री 30 प्रतिशत कोटे का लाभ उठा सकेंगे। आइआरसीटीसी के वेबसाइट पर गोरखपुर से स्लीपर क्लास का 280 रुपये के अलावा एसी टू का 1040, एसी थर्ड का 735 और एसी इकानोमी का 680 का शो कर रहा है।

इस ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। न तो रेलवे पास और पीटीओ की सुविधा मिलेगी और न ही विधायक कूपन व वारंट के आधार पर यात्रा करने की अनुमति होगी। यात्रियों को टिकट में नाम परिवर्तन, बोर्डिंग स्टेशन बदलने, वेब कैंसिलेशन और टिकट में संशोधन की सुविधा भी नहीं दी जाएगी।