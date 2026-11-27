जागरण संवाददाता, गोरखपुर। देवरिया बाईपास को सिक्टौर में गोरखपुर बाईपास से जोड़ने की योजना ठंडे बस्ते में जा सकती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के इंजीनियरों की टीम कई दौर की मशक्कत के बाद भी दोनों सड़कों को आपस में मिलाने की कार्ययोजना नहीं तय कर पाई है। अब आखिरी बार कार्ययोजना के लिए एक अभियंता को प्रस्ताव भेजा गया है। यदि वहां से भी कोई रास्ता नहीं निकला तो दोनों सड़कें आपस में नहीं मिल पाएंगी।

सहजनवा में कालेसर जीरो प्वाइंट से होते हुए कुशीनगर तक फोरलेन सड़क जाती है। यह सड़क जगदीशपुर में मिलती है। इसे गोरखपुर बाईपास का नाम दिया गया है। हाल के दिनों में देवरिया बाईपास सड़क रुस्तमपुर के पास से तारामंडल, चिड़ियाघर, सिक्टौर होते हुए सूबा बाजार तक फोरलेन बना दी गई है।