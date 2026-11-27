जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नवंबर ही नहीं दिसंबर में भी यात्रियों की मुश्किलें कम होने वाली नहीं है। 15 दिसंबर तक दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक आदि राज्यों में जाने वाली किसी भी ट्रेन में जगह नहीं है। कन्फर्म की तो बात ही छोड़िए, वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रहा। लगभग सभी ट्रेनों में नो रूम (टिकटों की बुकिंग बंद) की स्थिति बनी हुई है।

दीपावली, छठ पर्व व लग्न में घर आए पूर्वांचल के लोगों को रेलवे का टिकट नहीं मिल रहा है। तत्काल टिकट भी बुकिंग शुरू होने के एक मिनट के अंदर बिक जा रहे हैं। रेलवे में तत्काल का भी अकाल पड़ा हुआ है। आरक्षित टिकट नहीं मिल रहा तो लोग जनरल कोचों की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन वहां भी लाइन लगानी पड़ रही है। जनरल बोगियों में न सीट मिल रही और न खड़ा होने की जगह। धक्कामुक्की जारी है।

राप्तीनगर के दीपक को इलाज कराने दिल्ली जाना है। तत्काल टिकट के लिए लाइन लगा रहे हैं, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लग रही। पलक झपकते तत्काल के सभी कन्फर्म टिकट बुक हो जा रहे। बीमार हैं, ऐसे में जनरल टिकट पर सफर करने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। रोगी ही नहीं दीपावली, छठ पर्व व लग्न में घर आए पूर्वांचल के कामगार और परेशान हैं।

हजारों कामगार टिकट के लिए भटक रहे हैं। कहते हैं, घर से वापसी की यात्रा, पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है। गोरखपुर से बनकर चलने वाली लगभग सभी ट्रेनों के स्लीपर क्लास में नो रूम (टिकटों की बुकिंग बंद) की स्थिति बनी हुई है। एसी की वेटिंग 100 से पार है। कुशीनगर और गोरखधाम आदि महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनें पूरी तरह फुल हैं। गोरखधाम एक्सप्रेस के जनरल कोच में जाने के लिए आठ से दस घंटे तक लाइन लगानी पड़ रही है। उसके बाद भी सीट नहीं मिल रही है।