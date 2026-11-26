जागरण संवाददाता, गोरखपुर। धुरियापार औद्योगिक क्षेत्र में दो बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना का रास्ता आगे बढ़ेगा। गीडा के स्थापना दिवस पर 29 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अदाणी ग्रुप की 1400 करोड़ रुपये और श्रेयस ग्रुप की करीब 2668 करोड़ रुपये की डिस्टिलरी परियोजना का शिलान्यास करेंगे। दोनों परियोजनाओं से चार हजार से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

अदाणी सीमेंट परियोजना के शिलान्यास की तैयारी को लेकर गीडा प्रशासन ने ग्रुप को पत्र भेजा है। कार्यक्रम में अदाणी ग्रुप के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। वहीं, श्रेयस ग्रुप की ओर से भी डिस्टिलरी यूनिट की स्थापना की तैयारी पूरी की जा रही है। ग्रुप के चेयरमैन विनय कुमार सिंह ने बताया कि 29 नवंबर को परियोजना के प्रथम चरण का शिलान्यास होगा। इस परियोजना में कुल आठ हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।