जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गीडा के औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों से लेकर बिजली आपूर्ति तक की व्यवस्था को विस्तार देने की तैयारी है। 29 नवंबर को प्राधिकरण के 37वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 502.31 करोड़ रुपये की 104 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।

इन परियोजनाओं में औद्योगिक क्षेत्रों में चौड़ी सड़कों, नालियों, पुलियों, विद्युत उपकेंद्रों और बिजली लाइनों के विस्तार से जुड़े कार्य शामिल हैं। इससे गीडा के साथ धुरियापार औद्योगिक क्षेत्र में भी बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा। कुल परियोजनाओं में 188.84 करोड़ रुपये की 40 परियोजनाओं का लोकार्पण और 313.47 करोड़ रुपये की 64 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। लोकार्पण वाली परियोजनाओं में 126.23 करोड़ रुपये लागत के 19 सिविल कार्य और 62.61 करोड़ रुपये के 21 विद्युत एवं अन्य कार्य शामिल हैं।

वहीं, 272.30 करोड़ रुपये के 44 सिविल कार्यों और 41.18 करोड़ रुपये के 20 विद्युत एवं अन्य कार्यों का शिलान्यास होगा। गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विशाल कुमार के अनुसार, इन कार्यों से औद्योगिक इकाइयों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं मिलेंगी। इससे निवेश और रोजगार के नए अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा।

धुरियापार में 60 मीटर चौड़ी सड़कें परियोजनाओं में सड़क संपर्क को प्रमुखता दी गई है। गीडा के सेक्टर-25 में नौ, 12 और 18 मीटर चौड़ी सड़कों के साथ नालियों और पुलियों का लोकार्पण होगा। सेक्टर-27 और 28 में 60 मीटर चौड़ी सड़क पर बने आरसीसी बाक्स कल्वर्ट की सुविधा भी शुरू होगी।

सेक्टर-26 में 4.06 करोड़ रुपये से बने कूड़ा संग्रह केंद्र और सेक्टर-7 में 4.96 करोड़ रुपये से निर्मित मुख्य कार्यपालक अधिकारी आवास व चहारदीवारी का भी लोकार्पण किया जाएगा। धुरियापार में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार को देखते हुए सेक्टर-5, 6ए, 7 और 8 में 30, 45 और 60 मीटर चौड़ी सड़कों के निर्माण की शुरुआत होगी। इनके साथ नालियां और पुलियां भी बनाई जाएंगी। सकरदेईया और हरपुर गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों का भी शिलान्यास होगा। धुरियापार में गीडा के साइट कार्यालय का निर्माण भी कराया जाएगा।

इसके अलावा सेक्टर-22 के ट्रांसपोर्ट नगर में आरसीसी नाली व पुलिया और सेक्टर-27 व 28 के प्लास्टिक पार्क में ड्रेन स्लैब व सुरक्षा के लिए डब्ल्यू मेटल बीम लगाने का काम शुरू होगा। दो नए विद्युत उपकेंद्रों से बढ़ेगी आपूर्ति क्षमता औद्योगिक इकाइयों को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए विद्युत ढांचे का भी विस्तार किया जा रहा है। धुरियापार के सेक्टर-4 में 8.47 करोड़ रुपये से बने 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण होगा। सेक्टर-27 से सेक्टर-9 (संस्थागत) तक 8.47 करोड़ रुपये की लागत से बिछाई गई 33 केवी विद्युत लाइन भी शुरू होगी।