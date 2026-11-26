संवाद सहयोगी, सैफई। जसवंतनगर विधानसभा क्षेत्र के नगला सुभान में 10 लाख रुपये की लागत से भगवान गौतम बुद्ध पार्क का निर्माण कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार से आवंटित धनराशि से कार्यदायी संस्था की ओर से होने वाले निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इस दौरान भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर को माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मनीष यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने पार्क निर्माण के लिए धनराशि आवंटित करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि वर्ष 2016 में नगला सुभान से हटाई गई भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा, जो वर्तमान में सैफई थाने में रखी हुई है, उसे सम्मानपूर्वक पुनः नगला सुभान स्थित बौद्ध पार्क में स्थापित कराया जाए।