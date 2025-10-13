Language
    सीएम डैशबोर्ड में ये 2 जिले बने टॉपर, मैनपुरी चौथे और हरदोई पांचवें स्थान पर

    By Vivek Rao Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 12:46 AM (IST)

    राब्यू, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से जनसुनवाई, जनकल्याणकारी योजनाओं और राजस्व कार्यों की लगातार निगरानी की जा रही है। इससे जिलों को बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने में मदद मिल रही है। सितंबर माह की सीएम डैशबोर्ड रिपोर्ट में हमीरपुर जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। ओरैया दूसरे और श्रावस्ती तीसरे स्थान पर है।

    वहीं मैनपुरी चौथे और हरदोई पांचवें स्थान पर हैं। सीएम डैशबोर्ड से हर माह प्रदेश के सभी जिलों के राजस्व, विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था से जुड़े मानकों की समीक्षा की जाती है। इसमें 49 विभागों के 110 कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाता है। इस मूल्यांकन के आधार पर जिलों की रैंकिंग जारी होती है। टाप- 10 जिलों में अंबेडकरनगर, कुशीनगर, महराजगंज, कन्नौज और शाहजहांपुर ने भी स्थान बनाया है।