सीएम डैशबोर्ड में ये 2 जिले बने टॉपर, मैनपुरी चौथे और हरदोई पांचवें स्थान पर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीएम डैशबोर्ड से जनसुनवाई, जनकल्याणकारी योजनाओं और राजस्व कार्यों की निगरानी हो रही है। सितंबर माह की रिपोर्ट में हमीरपुर जिले ने पहला स्थान पाया है, जबकि औरैया और श्रावस्ती क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। सीएम डैशबोर्ड से जिलों के राजस्व और विकास कार्यों का मूल्यांकन होता है, जिसके आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है। टॉप 10 जिलों में कई अन्य जिलों ने भी जगह बनाई है।

सीएम डैशबोर्ड में ये 2 जिले बने टॉपर, मैनपुरी चौथे और हरदोई पांचवें स्थान पर