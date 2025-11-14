अब यूपी में क्लीनिकल ट्रायल के लिए लेनी होगी मरीज की सहमति, कमेटी पेशेंट को देगी ये जानकारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राजकीय मेडिकल कालेजों, चिकित्सा संस्थानों और शिक्षण कार्य कर रहे अस्पतालों को क्लीनिकल ट्रायल (नैदानिक परीक्षण) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश प्रोमोट फार्मा काउंसिल से जारी एसओपी की सभी नैतिक समिति (एथिकल कमेटी) को जानकारी दी गई है।

चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय से जारी एसओपी के अनुसार क्लीनिकल ट्रायल के लिए मरीजों की सुरक्षा, गोपनीयता और अधिकार मुख्य हैं। प्रत्येक संस्थान की एथिकल कमेटी को दवाओं के परीक्षण से पूर्व मरीज व उसके परिवार से जरूरी अनुमति लेनी होगी।