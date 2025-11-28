Language
    लखनऊ में पुलिस की निगरानी में जमा हुए SIR आवेदन, उपद्रव करने वाले चार लोग भेजे गए जेल

    By Santosh Tiwari Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 07:59 PM (IST)

    नगराम के सलेमपुर अचाका गांव में एसआईआर फार्म भरने को लेकर ग्रामीणों और बीएलओ के बीच विवाद हो गया। ग्रामीणों ने स्कूल में ताला लगा दिया और बीएलओ से मारपीट की। शिकायत के बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया और चार लोगों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस की निगरानी में एसआईआर फार्म जमा किए गए।

    संसू, निगोहां (लखनऊ)। नगराम के सलेमपुर अचाका गांव में गुरुवार को अधूरा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) फार्म भरकर जमा करने को लेकर ग्रामीणों और बीएलओ के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई थी। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव के विद्यालय में ताला जड़ दिया। साथ ही गुरुवार को विवाद में शामिल चार लोगों को पुलिस ने जेल भेजा है।

    सलेमपुर अचाका गांव के प्राथमिक स्कूल में गुरुवार को बीएलओ अंजना यादव एसआइआर फार्म भर रही थी। आरोप है कि इसी दौरान कई ग्रामीणों ने स्कूल में घुसकर अधूरा एसआइआर फार्म भरने की बात कहते हुए हंगामा किया। विरोध पर अभद्रता करने लगे और गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर दी। स्कूल में मौजूद प्रभारी भास्कर चंद्र मिश्रा से भी विवाद हुआ।

    ग्रामीणों ने स्कूल के गेट में ताला लगा दिया। बीएलओ ने मोहनलालगंज उपजिलाधिकारी से शिकायत की थी। शुक्रवार को पुलिस टीम की मौजूदगी में एसआइआर फार्म भरे गए। बीएलओ से विवाद में शामिल नगराम निवासी रामदीन,देशराज, हेमराज और रामसहाय को गिरफ्तार कर पुलिस ने उनका शांतिभंग में चालान किया है।