लखनऊ में पुलिस की निगरानी में जमा हुए SIR आवेदन, उपद्रव करने वाले चार लोग भेजे गए जेल

संसू, निगोहां (लखनऊ)। नगराम के सलेमपुर अचाका गांव में गुरुवार को अधूरा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) फार्म भरकर जमा करने को लेकर ग्रामीणों और बीएलओ के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई थी। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव के विद्यालय में ताला जड़ दिया। साथ ही गुरुवार को विवाद में शामिल चार लोगों को पुलिस ने जेल भेजा है।



सलेमपुर अचाका गांव के प्राथमिक स्कूल में गुरुवार को बीएलओ अंजना यादव एसआइआर फार्म भर रही थी। आरोप है कि इसी दौरान कई ग्रामीणों ने स्कूल में घुसकर अधूरा एसआइआर फार्म भरने की बात कहते हुए हंगामा किया। विरोध पर अभद्रता करने लगे और गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर दी। स्कूल में मौजूद प्रभारी भास्कर चंद्र मिश्रा से भी विवाद हुआ।