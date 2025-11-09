लखनऊ श्रेया शुक्ला आत्महत्या केस: मोबाइल की जांच खोलेगी सुसाइड का राज! सिविल सेवा की तैयारी कर रही थी युवती

जागरण संवाददाता, लखनऊ। अयोध्या रोड की कंचनपुर मटियारी में सिविल सेवा की तैयारी कर रही 24 वर्षीय छात्रा श्रेया शुक्ला की आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो सके। पुलिस मोबाइल के माध्यम से जानकारी करने में जुटी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवारजन के सुपुर्द कर दिया गया।

अयोध्या रोड की कंचनपुर मटियारी में सिविल सेवा छात्रा की आत्महत्या का मामला कंचनपुर मटियारी निवासी श्रेया शुक्ला रोजाना की तरह खाने के बाद अपने कमरे में सोने चली गई। शनिवार की सुबह परिवारजन को उनका शव कमरे में फंदे से लटका मिला। पुलिस ने छानबीन कर शव पोस्टमार्टम को भेज दिया। फील्ड यूनिट ने भी साक्ष्य एकत्रित किए लेकिन मौके से न तो कोई सुसाइड नोट मिला और न ही कोई अन्य जानकारी मिली।