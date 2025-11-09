Language
    लखनऊ श्रेया शुक्ला आत्महत्या केस: मोबाइल की जांच खोलेगी सुसाइड का राज! सिविल सेवा की तैयारी कर रही थी युवती

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 01:51 PM (IST)

    लखनऊ के कंचनपुर मटियारी में सिविल सेवा की तैयारी कर रही श्रेया शुक्ला नामक 24 वर्षीय छात्रा ने आत्महत्या कर ली। कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस मोबाइल फोन की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। प्रारंभिक जांच में अवसाद के चलते आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है।

    Hero Image

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। अयोध्या रोड की कंचनपुर मटियारी में सिविल सेवा की तैयारी कर रही 24 वर्षीय छात्रा श्रेया शुक्ला की आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो सके। पुलिस मोबाइल के माध्यम से जानकारी करने में जुटी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवारजन के सुपुर्द कर दिया गया।

    अयोध्या रोड की कंचनपुर मटियारी में सिविल सेवा छात्रा की आत्महत्या का मामला

     

    कंचनपुर मटियारी निवासी श्रेया शुक्ला रोजाना की तरह खाने के बाद अपने कमरे में सोने चली गई। शनिवार की सुबह परिवारजन को उनका शव कमरे में फंदे से लटका मिला। पुलिस ने छानबीन कर शव पोस्टमार्टम को भेज दिया। फील्ड यूनिट ने भी साक्ष्य एकत्रित किए लेकिन मौके से न तो कोई सुसाइड नोट मिला और न ही कोई अन्य जानकारी मिली।

    परिवार भी किसी बात से इनकार करता रहा। ऐसे में पुलिस ने छात्रा का मोबाइल फोन कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की है। हालांकि अभी तक कोई कारण सामने नहीं आ सका।

    चिनहट इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा के मुताबिक प्रथम दृष्टया अवसाद के चलते आत्महत्या की आशंका है। परिवार ने भी फिलहाल कोई तहरीर नहीं दी है।