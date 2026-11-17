राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फार्मूले में 'डी' यानी दलित को 'दमदार' बताए जाने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लखनऊ में पलटवार किया है।

उन्होंने कहा कि दलितों को दमदार बनाने और उन्हें राजनीतिक ताकत व नेतृत्व देने का काम उनके पिता रामविलास पासवान जैसे नेताओं ने किया है। सपा और कांग्रेस ने तो अनुसूचित जाति वर्ग को हमेशा वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया और उसे हाशिये पर रखने का काम किया है।

मंगलवार को लखनऊ पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि दलितों को केवल राजनीतिक नारों से दमदार नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए उन्हें अधिकार, सम्मान और नेतृत्व के अवसर देने होते हैं। उनके पिता रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक जीवन में इसी विचारधारा को आगे बढ़ाया।

उन्होंने कांग्रेस पर डाॅ. भीमराव आंबेडकर का अपमान करने और उन्हें चुनाव हराने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज संविधान की प्रति लेकर चलने वाली कांग्रेस का इतिहास भी देखना चाहिए। ऐसे में सपा का उसके साथ गठबंधन करना सवाल खड़े करता है।