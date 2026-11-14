चिराग पासवान का राहुल गांधी पर हमला: संविधान और आंबेडकर के अपमान का लगाया आरोप, परिसीमन पर भी घेरा

राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर संविधान और बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है। साथ ही परिसीमन विधेयक पर कहा कि इसका उद्देश्य लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी एक तिहाई करना है।

शुक्रवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत में चिराग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद संविधान की प्रति के सामने नमन कर उसके प्रति सम्मान प्रकट किया था। दूसरी ओर राहुल गांधी संविधान की प्रति जेब में लेकर घूमते हैं और मौका मिलने पर उसे निकालकर दिखाते हैं। चिराग ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी, उनके परिवार और कांग्रेस ने कभी संविधान तथा उसके रचयिता आंबेडकर का सम्मान नहीं किया।