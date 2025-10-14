Language
    6 महीने की बच्ची का अपहरण करने वाला गिरोह पकड़ा गया, CCTV फुटेज से पुलिस को मिला था सुराग

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 02:44 PM (IST)

    लखनऊ जीआरपी ने बच्चों का अपहरण कर मानव तस्करी करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। गिरोह ने पूर्णिया की एक महिला की छह साल की बच्ची का अपहरण कर लिया था। जीआरपी ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार कर बच्ची को छुड़ा लिया। पूछताछ में पता चला कि ये गिरोह देह व्यापार में लिप्त था और बच्चों को बेचता था।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। छोटे बच्चों को बहलाकर मानव तस्करी करने वाले गिरोह को अपहरण की गई एक बच्ची के साथ लखनऊ जीआरपी ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में इस गिरोह ने कई बच्चों का अपहरण कर उनको बेचने के जानकारी दी है।

    पूर्णिया की रहने वाली एक महिला अपने पति से नाराज होकर रविवार को लखनऊ आई थी। महिला छह साल की बच्ची के साथ रविवार रात लखनऊ जंक्शन के हाल में बैठी थी। तब ही महाराजगंज के भिठौली निवासी आमिर,बलरामपुर के दुर्गापुर की रहने वाली शांति देवी और बलरामपुर के महमूदपुर की कंचन ने पीड़ित महिला से दोस्ती बढ़ाई।

    इन लोगों ने विश्वास में लेकर छह साल की बच्ची का अपहरण कर लिया। महिला ने जीआरपी को इसकी सूचना दी। जीआरपी ने लखनऊ जंक्शन के सीसीटीवी कैमरे खंगाले।

    इसके बाद तीनों मानव तस्करों तक पहुंचकर इनको गिरफ्तार किया और बच्ची को बरामद किया। पूछताछ में पता चला कि ये लोग मुंबई और दिल्ली में सक्रिय देह व्यापार के गिरोह के संपर्क में थे। वहां से छोटा मॉल, बड़ा मॉल कोड में बात होती थी। उनकी मांग के अनुसार ही अपहरण कर बच्चों को बेचा जाता था।