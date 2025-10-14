6 महीने की बच्ची का अपहरण करने वाला गिरोह पकड़ा गया, CCTV फुटेज से पुलिस को मिला था सुराग

जागरण संवाददाता, लखनऊ। छोटे बच्चों को बहलाकर मानव तस्करी करने वाले गिरोह को अपहरण की गई एक बच्ची के साथ लखनऊ जीआरपी ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में इस गिरोह ने कई बच्चों का अपहरण कर उनको बेचने के जानकारी दी है।

पूर्णिया की रहने वाली एक महिला अपने पति से नाराज होकर रविवार को लखनऊ आई थी। महिला छह साल की बच्ची के साथ रविवार रात लखनऊ जंक्शन के हाल में बैठी थी। तब ही महाराजगंज के भिठौली निवासी आमिर,बलरामपुर के दुर्गापुर की रहने वाली शांति देवी और बलरामपुर के महमूदपुर की कंचन ने पीड़ित महिला से दोस्ती बढ़ाई।