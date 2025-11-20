पूंछ के साथ पैदा हुआ था बच्चा, जटिल सर्जरी कर हटाया

जागरण संवाददाता, लखनऊ। डेढ़ साल का बच्चा पूंछ के साथ पैदा हुआ था। 14 सेंटीमीटर पूंछ की वजह से बच्चे को लिटाने या कपड़े बदलने में दिक्कत होती थी। बच्चा भीषण दर्द से परेशान था। बलरामपुर अस्पताल में डाक्टरों ने जटिल सर्जरी कर पूंछ हटा दी है। अब दर्द में भी राहत है।

मऊ जिले के सुशील कुमार ने बताया कि जन्म के समय बच्चे की पीठ के निचले हिस्से में छोटी पूंछ की तरह उभार था। शुरुआत में इस पर ध्यान नहीं दिया गया। धीरे-धीरे उम्र बढ़ने लगी और उभार पूंछ की तरह बाहर निकल आया। 14 सेंटीमीटर पूंछ की वजह से बच्चा ठीक से सो नहीं पा रहा था। भीषण दर्द होता था।