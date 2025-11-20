Language
    पूंछ के साथ पैदा हुआ था बच्चा, जटिल सर्जरी कर हटाया

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 06:09 PM (IST)

    लखनऊ में एक डेढ़ साल का बच्चा पूंछ के साथ पैदा हुआ था, जिससे उसे सोने और कपड़े बदलने में दिक्कत हो रही थी। बलरामपुर अस्पताल में डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी करके पूंछ को हटाया। मऊ जिले के सुशील कुमार ने बताया कि बच्चे की पीठ पर जन्म से ही उभार था, जो बाद में पूंछ बन गया। पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के डॉक्टर अखिलेश कुमार ने स्पाइना बिफिडा आक्ल्टा के कारण विकसित पूंछ को सर्जरी से हटाया।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। डेढ़ साल का बच्चा पूंछ के साथ पैदा हुआ था। 14 सेंटीमीटर पूंछ की वजह से बच्चे को लिटाने या कपड़े बदलने में दिक्कत होती थी। बच्चा भीषण दर्द से परेशान था। बलरामपुर अस्पताल में डाक्टरों ने जटिल सर्जरी कर पूंछ हटा दी है। अब दर्द में भी राहत है।

    मऊ जिले के सुशील कुमार ने बताया कि जन्म के समय बच्चे की पीठ के निचले हिस्से में छोटी पूंछ की तरह उभार था। शुरुआत में इस पर ध्यान नहीं दिया गया। धीरे-धीरे उम्र बढ़ने लगी और उभार पूंछ की तरह बाहर निकल आया। 14 सेंटीमीटर पूंछ की वजह से बच्चा ठीक से सो नहीं पा रहा था। भीषण दर्द होता था।

    कई स्थानीय अस्पतालों में दिखाया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। सलाह पर बलरामपुर अस्पताल की ओपीडी में पहुंचे। पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के डा. अखिलेश कुमार को दिखाया तो उन्होंने जरूरी जांच कराई। डा. अखिलेश ने बताया कि बच्चे में जन्म से ही पीठ के निचले हिस्से में स्पाइना बिफिडा आक्ल्टा के कारण विकसित पूंछ मौजूद थी।