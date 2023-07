लखनऊ की च‍िकनकारी का देश में ही नहीं व‍िदेशों में भी जलवा है। लखनऊ आने वाले पर्यटक खुद को इस नायाब कढाई और कशीदा कारी से दूर नहीं रख पाते हैं। अब लखनऊ की इस खास कला का दुबई में भी जलवा होगा। दुबई की एक मह‍िला ने चिकनकारी से तैयार एक साड़ी 21 लाख में खरीदी है। साड़ी का वजन करीब सवा क‍िलो है।

Chikankari Saree: दुबई की मह‍िला ने 21 लाख में खरीदी है साड़ी

लखनऊ, जासं। लखनऊ अपने फैशन और चिकनकारी के काम के लिए जाना जाता है। अब यहां सबसे महंगी साड़ी तैयार हुई है। इसकी चर्चा हर तरफ है। साड़ी की कीमत सुनकर हर कोई चौक रहा है। यह साड़ी 21 लाख नौ हजार रुपये की है, जिसे तैयार करने में करीब दो साल लगे हैं। दुबई की एक महिला ने दो साड़ी का आर्डर दिया था, एक साड़ी तैयार कर भेज दी गई है। दूसरी साड़ी अभी तैयार हो रही है। चिकनकारी में करीब सवा किलो वजन की इस सफेद रंग की साड़ी को शाही साड़ी कह सकते हैं। इसमें चिकन के 32 टांकों का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह के टांका तैयार करने वाले कारीगर लखनऊ में बहुत कम है। बहुत कम कारीगर जिसमें महिलाएं हैं, इस टांके को तैयार करती हैं। इस साड़ी में क्रिस्टल लगे हैं। जो रात में चमकते रहते हैं। साड़ी पर हुई डिजाइन भी रात में देखी जा सकती है। इस साड़ी को हजरतगंज स्थित अदा आउटलेट फैशन ने तैयार किया है। प्रोडक्शन मैनेजर हैदर अली खान ने बताया कि साड़ी का आर्डर दो साल पहले मिला था। दुबई की एक महिला ने इसे आर्डर दिया था। इस तरह की महंगी साड़ी पहली बार आर्डर पर बनाई गई है। यह साड़ी पूरी एक तार पर बनाई गई है। इसमें जो जालियां लगाई गईं हैं, उसके ज्यादा या कम खुले होने पर भी कीमत बढ़ जाती है। इससे पहले 10 लाख रुपये की साड़ी तैयार हुई थी। दुबई की जिस महिला ने इस तरह की साड़ी को आर्डर दिया है, संभवत: वह इसे आगे बेचेगी।

