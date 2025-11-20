मुख्य निर्वाचन अधिकारी का सभी राजनीतिक दलों से अपील, एसआइआर के लिए जल्द नियुक्त करें बीएलए

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने अब तक 3,85,799 बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त किए गए हैं। इनमें भाजपा ने 1,56,015 सपा ने 1,12,309 बसपा ने 1,00,169 कांग्रेस ने 16,538, अपना दल (एस) ने 713 और सीपीआइ (एम) ने 55 बीएलए नियुक्त किए हैं। आम आदमी पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी ने एक भी बीएलए नियुक्त नहीं किए हैं।

राजनीतिक दलों से मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सभी राजनीतिक दल प्रत्येक बूथ पर अपना बीएलए नियुक्त करें। बीएलए भी गणना प्रपत्र भरवाने में मतदाताओं का सहयोग करें, जिससे एसआइआर की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जा सके।

बुधवार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक में रिणवा ने कहा कि प्रदेश में कुल 15,44,30,092 मतदाता हैं, जिनमें से अब तक 15,36,29,570 यानी 99.48 प्रतिशत गणना प्रपत्र वितरित कर दिए गए हैं। राजनीतिक दलों को आश्वस्त किया कि राज्य में एसआइआर में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। रिणवा ने कहा कि बीएलओ द्वारा चार नवंबर से गणना प्रपत्र वितरण का कार्य शुरू किया गया था। चार दिसंबर तक मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाकर जमा किया जाना है। 9 दिसंबर को मतदाता सूची के आलेख्य का प्रकाशन किया जाएगा।

9 दिसंबर से आठ जनवरी तक प्राप्त दावों व आपत्तियों पर सुनवाई होगी। सात फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। आनलाइन माध्यम से भी लोगों को गणना प्रपत्र भरने की सुविधा दी गई है। रिणवा ने कहा कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची voters.eci.gov.in और ceouttarpradesh.nic.in पर उपलब्ध है, यहां से भी डाउनलोड की जा सकती है। मतदाताओं की सहायता के लिए जिले और विधानसभा स्तर पर हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, जहां से मतदाताओं की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।

जिला संपर्क केंद्रों के फोन नंबर 1950 तथा बुक ए काल विद बीएलओं पर भी बीएलओ से संपर्क कर समस्याएं दर्ज कराई जा सकती हैं। जिन मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र पर अपना विवरण भरकर बीएलओ के पास जमा कराया जाएगा, उनका नाम सूची में सम्मिलित होगा।