Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार और पूर्वांचल जाने वाली ट्रेनें फुल, अब रेलवे इन ट्रेनों में लगाएगा एक्स्ट्रा बोगियां

    By Nishant Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 06:23 PM (IST)

    दीपावली के बाद छठ पर्व के लिए घर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे अतिरिक्त बोगियां लगाएगा। लखनऊ से बिहार और पूर्वांचल जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट कम करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। 25 अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर तक चलने वाले छठ पर्व के दौरान यात्रियों को सुविधा मिलेगी। रेलवे ने सुरक्षा और यात्री सुविधाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बिहार और पूर्वांचल जाने वाली ट्रेनें फुल, अब रेलने इन ट्रेनों में लगाएगा एक्स्ट्रा बोगियां

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। दीपावली के बाद छठ पर्व मनाने अपने घरों को जाने वाले यात्रियों को कंफर्म टिकट उपलब्ध कराने की तैयारियों में रेलवे जुट गया है। रेलवे छठ पर्व पर लखनऊ से बिहार और पूर्वांचल की ओर जाने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त बोगियां लगाएगा। इससे वेटिंग लिस्ट के यात्रियों को राहत मिलेगी। इस बार 25 अक्टूबर को नहाय खाय के साथ छठ पर्व की शुरुआत होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, उगते सूरज को अर्घ्य देकर 28 अक्टूबर को पूजा का समापन होगा। दीपावली के बाद 24 अक्टूबर से गोरखपुर, वाराणसी, गाजीपुर, देवरिया, बलिया सहित पूर्वांचल के कई जिलों और बिहार की ओर जाने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट हो गई है। गोरखपुर इंटरसिटी, ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस, उत्सर्ग एक्सप्रेस, लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस, लखनऊ-छपरा एक्सप्रेस, पीलीभीत-गोरखपुर एक्सप्रेस सहित तीन दर्जन से अधिक ट्रेनों में स्लीपर और एसी क्लास में वेटिंग अधिक हो गई है।

    रेलवे ने छठ पर्व को देखते हुए आनंद विहार, नई दिल्ली के अलावा कई प्रदेशों से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनें चलायी हैं। अब रेलवे इसके बाद भी स्थिति नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बाेगियां लगाने की तैयारी कर रहा है। रेलवे प्रशासन ने अतिरिक्त बोगियों की व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं।

    लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस, लखनऊ-छपरा एक्सप्रेस, उत्सर्ग एक्सप्रेस, कृषक एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में रेलवे स्लीपर और एसी श्रेणी की बोगियां बढ़ाएगा। लखनऊ रेल मंडल की कुल 17 ट्रेनों में 34 अतिरिक्त बोगियां लगाने की तैयारी है। इससे करीब 2800 यात्रियों की वेटिंग लिस्ट के टिकट कंफर्म हो सकेंगे।

    वहीं, रेलवे ने छठ पर्व पर होने वाली भीड़ को देखते हुए सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। आरपीएफ की अतिरिक्त टुकड़ी तैनात की गई है। जरूरत पड़ने पर आरपीएसएफ की भी मदद ली जाएगी। पेयजल व्यवस्था, सफाई सहित अन्य यात्री सुविधाओं की निगरानी के लिए एक विशेष सेल मंडल स्तर पर गठित किया गया है। इस सेल में रेलवे के वाणिज्य, यांत्रिक, इंजीनियरिंग, सिग्नल, संरक्षा, सुरक्षा सहित सभी शाखाओं के अधिकारियों को शामिल किया गया है