    छठ पूजा घाटों पर सफाई, सुरक्षा व प्रकाश की व्यवस्था हो सुनिश्चित, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 03:10 AM (IST)

    मुख्य सचिव एसपी गोयल ने छठ पूजा घाटों पर सफाई, सुरक्षा और प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नदियों और तालाबों को स्वच्छ रखने, भीड़ प्रबंधन करने और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के आदेश दिए हैं। पुलिस महानिदेशक ने एंटी-रोमियो स्क्वाड को तैनात करने और फिसलन वाले स्थानों पर व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि छठ पूजा घाटों पर सफाई, श्रृद्धालुओं की सुरक्षा व प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही घाटों पर भीड़ प्रबंधन, वाहनों की पार्किंग, मोबाइल शौचालय व चेजिंग रूप की भी व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। कहा है कि पूजा के दौरान नदियों, तालाबों और जलस्रोतों का जल स्वच्छ रखा जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

    शुक्रवार को लोकभवन में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने कहा कि संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाए। प्रमुख पूजा स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे व कंट्रोल रूम और खोया-पाया केंद्र की स्थापना की जाए।

    उन्होंने कहा कि चिह्नित किए जा चुके सभी प्रमुख पूजा स्थलों का भ्रमण अधिकारी स्वयं करें। घाटों पर पुलिस, पीएसी, एनडीआरएफ, गोताखोर, मोटरबोट और स्वयंसेवकों की तैनाती के साथ-साथ आवश्यकतानुसार बैरिकेडिंग करने, अग्निशमन व्यवस्था और एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने आतिशबाजी को जनमानस से दूर रखने और बेहतर सफाई व्यवस्था के लिए पर्याप्त सफाई कर्मियों की तैनाती करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए।

    पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा कि पिछली घटनाओं का विश्लेषण कर छठ पर्व की तैयारियां की जाएं। प्रमुख पूजा स्थलों के साथ-साथ छोटे पूजा स्थलों पर भी सुरक्षा सहित सभी समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने छेड़खानी और दुर्व्यवहार की शिकायतों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए एंटी-रोमियो स्क्वाड को वर्दी और सादी वर्दी में तैनात करने के निर्देश दिए।

    साथ ही, घाटों पर फिसलन वाले स्थानों पर आवश्यक व्यवस्थाएं करने के आदेश दिए ताकि श्रद्धालुओं को फिसलने से बचाया जा सके। बैठक में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव नगर विकास पी गुरुप्रसाद, सचिव नगर विकास अनुज कुमार झा तथा पुलिस विभाग की ओर से पुलिस महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड एसबी शिरडकर, एडीजी अमिताभ यश सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

    पुलिस भर्ती परीक्षा में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे कक्ष निरीक्षक

    मुख्य सचिव व डीजीपी ने पुलिस के कंप्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के 1129 और पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) व पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) के 921 पदों के लिए पहली व दो नवंबर को होने वाली परीक्षा को निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

    डीजीपी ने कहा कि केंद्र व्यवस्थापक, सहायक केंद्र व्यवस्थापक, स्टेटिक मजिस्ट्रेट और कार्यदायी संस्था के प्रभारी को कंट्रोल रूम में मोबाइल फोन के उपयोग को छोड़कर किसी भी कर्मी को मोबाइल फोन या इलेक्ट्रानिक गैजेट के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। कक्ष निरीक्षक मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।

    कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए की भर्ती परीक्षा पहली नवंबर व अन्य पदों के लिए दो नवंबर को परीक्षा आयोजित की गई है। यह परीक्षा आगरा, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज और वाराणसी में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर होगी।

    मुख्य सचिव ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश की नई पहचान बन गई है, इसे आगे भी बनाए रखा जाए। अभ्यर्थियों को केवल आइकार्ड, एडमिट कार्ड और पेन के अतिरिक्त किसी अन्य सामग्री को ले जाने की अनुमति न दी जाए। इंटरनेट मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जाए।