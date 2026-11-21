राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज है या नहीं, नाम और पते में कोई गलती तो नहीं है? इसकी जांच करने का मौका शनिवार व रविवार को मिलेगा। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के तहत प्रदेशभर के मतदान केंद्रों पर पहला विशेष अभियान शनिवार को आयोजित किया जाएगा। सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) ड्राफ्ट मतदाता सूची और विभिन्न फार्मों के साथ मौजूद रहेंगे।

भारत निर्वाचन आयोग ने एसएसआर के तहत सभी बूथों पर चार दिन विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। शनिवार-रविवार के बाद 28- 29 नवंबर को भी विशेष अभियान दिवस होंगे।

इन दिनों बीएलओ बूथ पर रहकर मतदाताओं को सूची से जुड़ी जानकारी देंगे और आवेदन की प्रक्रिया में मदद करेंगे। सभी पात्र नागरिक सहित एक जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले युवा भी मतदाता बनने के आवेदन कर सकेंगे।

एसएसआर के पहले विशेष अभियान में बूथों पर मिलेंगे बीएलओ मतदाता सूची में नाम, उम्र, पता या अन्य विवरण की गड़बड़ी को भी विशेष अभियान में ठीक कराया जा सकेगा। अब दूसरे स्थान पर रहने वाले मतदाता पते में बदलाव के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। मृत या स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने के लिए भी तय प्रक्रिया के तहत आवेदन किया जा सकेगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मतदाताओं से अपील की है कि वे विशेष अभियान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता सूची में परिवार सहित अपना नाम जरूर जांच लें। उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को हिदायत दी है कि विशेष अभियान में लापरवाही न बरती जाए।