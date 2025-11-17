शराब असली है या नकली? किसी भी दुकान पर अब इस तरह कर सकेंगे चेक; कीमत को लेकर भी चिंता खत्म
शराब उपभोक्ता अब राज्य में किसी भी शराब की दुकान से खरीदी जाने वाली शराब असली है या नकली इसकी जानकारी मोबाइल एप्लीकेशन (एप) से हासिल कर सकेंगे। साथ ही शराब की अधिकतम कीमत (एमआरपी), डिस्टलरी, तीव्रता और संबंधित दुकान की भी जानकारी इस एप के माध्यम से मिल सकेगी।
नकली शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और पारदर्शिता लाने के लिए आबकारी विभाग ने इस एप को तैयार किया है।
सोमवार को आबकारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने गन्ना संस्थान स्थित सभागार में ‘यूपी एक्साईज सिटिजेन एप’ का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग द्वारा तैयार एप को कोई भी उपभोक्ता प्ले स्टोर से मोबाइल पर डाउनलोड कर सकता है। इसके जरिए शराब के बारे में सारी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।
उपभोक्ताओं को शराब की बोतल पर छपे क्यूआर कोड को एप के माध्यम से स्कैन करना होगा। क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद शराब आपूर्ति का प्रकार, एमआरपी, संबंधित फुटकर दुकान का नाम व दुकानदार की आईडी सहित अन्य विवरण भी एप पर प्रदर्शित होंगे।
उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि किसी भी प्रकार की विसंगति सामने आने पर उसकी सूचना तत्काल संबंधित जिला आबकारी अधिकारी अथवा आबकारी विभाग के टोलफ्री हेल्पलाइन नंबर 14405 पर अवश्य दें।
