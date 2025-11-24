Language
    यूपी के एक और रेलवे स्टेशन की बदलने वाली है सूरत, तेजी से बनाई जा रही नई बिल्डिंग

    By Dharmesh Awasthi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 01:13 PM (IST)

    उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने चारबाग रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य को प्राथमिकता बताया। उन्होंने स्टेशन के दूसरे प्रवेश द्वार पर बन रही नई बिल्डिंग का निरीक्षण किया और कार्यों की गुणवत्ता जाँची। इस परियोजना में आधुनिक प्रतीक्षालय, बेहतर शौचालय और प्लेटफार्मों का नवीनीकरण शामिल है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। महाप्रबंधक उत्तर रेलवे अशोक कुमार वर्मा ने कहा है कि चारबाग रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य उत्तर रेलवे की प्राथमिक परियोजनाओं में शामिल है, इसका उद्देश्य यात्रियों को विश्वस्तरीय रेलवे सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सभी संबद्ध एजेंसियां गुणवत्ता और समयबद्ध कार्य पूरा कराएं।

    महाप्रबंधक ने रविवार को चारबाग स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार पर बन रही नई स्टेशन बिल्डिंग व स्टेशन अपग्रेडेशन कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन पुनर्विकास से संबंधित प्रगति की जानकारी ली। कार्यों की गुणवत्ता, गति व यात्रियों के लिए विकसित की जा रही आधुनिक सुविधाओं काे देखा।

    महाप्रबंधक ने स्टेशन के होल्डिंग एरिया, स्वच्छता व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा भी की। निर्देश दिया कि सभी व्यवस्थाएं इस प्रकार नियोजित हों कि यात्रियों को पर्याप्त सुविधा और सुगमता मिले। चारबाग स्टेशन पर द्वितीय प्रवेश द्वार पर नई स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरी गति से चल रहा है।

    परियोजना में आधुनिक प्रतीक्षालय, उन्नत शौचालय, विस्तृत पार्किंग क्षेत्र, प्लेटफार्मों का आधुनिकीकरण तथा प्रवेश व निकास द्वारों का नवीनीकरण शामिल है। यहां पर मंडल रेल प्रबंधक उत्तर रेलवे लखनऊ सुनील कुमार वर्मा, मुख्यालय से आए वरिष्ठ अधिकारीगण व रेल लैंड डेवलपमेंट अथारिटी के अधिकारी उपस्थित रहे।