    Chhath Special Train: बिहार से दिल्ली के लिए चलाई गई एक और स्पेशल ट्रेन, यूपी के इस जिले में मिला ठहराव

    By Dharmesh Awasthi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 09:39 PM (IST)

    छठ पर्व के बाद यात्रियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए रेलवे ने छपरा-दिल्ली स्पेशल ट्रेन चलाई है, जो लखनऊ से होकर गुजरेगी। यह ट्रेन छपरा से रवाना हो चुकी है और दोनों दिशाओं में एक-एक फेरा करेगी। इसका उद्देश्य दीपावली और छठ के दौरान ट्रेनों में होने वाली भीड़ को कम करना है, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। छठ पर्व के बाद यात्रियों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए रेलवे स्पेशल ट्रेन चला रहा है। यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए छपरा-दिल्ली से छपरा विशेष ट्रेन लखनऊ होकर चल रही है। मंगलवार को ही ट्रेन छपरा से रवाना हो गई है।

    दीपावली के बाद छठ त्योहार के समय बढ़ती भीड़ ट्रेनों में सीट व टिकट की परेशानी को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में एक-एक फेरा करेगी।

    उत्तर रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी ने बताया, ट्रेन संख्या 56015 छपरा दिल्ली आरक्षित स्पेशल ट्रेन 28 अक्टूबर को छपरा से रात्रि 23:25 बजे चलकर बलिया, यूसुफपुर, गाजीपुर सिटी, औड़िहार, वाराणसी सिटी, वाराणसी, शाहगंज, अकबरपुर, अयोध्या कैंट से लखनऊ सुबह 10:35 बजे पहुंचेगी, दस मिनट ठहरकर 10:45 बजे हरदोई, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद होते हुए 23:20 बजे दिल्ली पहुंचेगी।

    वापसी में 30 अक्टूबर को यह ट्रेन दिल्ली से भोर में चार बजे चलकर गाजियाबाद, मुरादाबाद, शाहजहांपुर व हरदोई होकर लखनऊ 13:10 बजे पहुंचेगी और दस मिनट रुककर 13.20 बजे अयोध्या कैंट, अकबरपुर होकर अगले दिन डेढ़ बजे छपरा पहुंचेगी। इसी तरह छपरा लोकमान्य तिलक टर्मिनस भी गोमती नगर होकर अनारक्षित पूजा स्पेशल भी चलेगी।